Colpo di Stato in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi e altri membri del governo

01 febbraio 2021 a

a

a

Colpo di stato nella notte in Myanmar: arrestata il capo di fatto del governo Aung San Suu Kyi, nota in tutto il mondo per l'impegno per il suo paese che la portò a vincere premio Nobel per la pace nel 1991. Con lei in carcere anche diversi altri leader politici: il golpe è stato ordito e portato a termine dalle forze armate che hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Video su questo argomento Myanmar, strage nella miniera: il drammatico video della frana. Almeno 113 morti

L'esercito del Myanmar, la ex Birmania, ha preso il controllo del paese mettendo in atto una serie di blitz che hanno portato alla cattura di un numero imprecisato di esponenti dell’esecutivo. In un discorso alla televisione militare Myawaddy TV, l’esercito birmano ha annunciato l’ondata di arresti come reazione a delle presunte "frodi elettorali" che sarebbero avvenuto nelle elezioni di novembre, vinte in maniera schiacciante dal partito della San Suu Kyi, la Lega nazionale per la democrazia. A detenere il potere è adesso il capo dell’esercito Min Aung Hlaing, anche se dal paese del sud est asiatico giungono notizie frammentarie a causa delle frequenti interruzioni sia della rete internet che delle telecomunicazioni. Il golpe è giunto dopo diversi giorni di inasprimento delle tensioni politiche che avevano fatto temere una soluzione di forza da parte delle forze armate, e purtroppo tale previsione è adesso divenuta realtà.

Myanmar, partito Aung San Suu Kyi vince elezioni

A confermare l’arresto del premio Nobel è stato il portavoce del’Nld Myo Nyun, spiegando che la leader politica assieme ad altre figure di alto livello "è detenute a Naypyidaw", la capitale nella quale, ha aggiunto Nyun "i militari ora stanno prendendo il controllo". Immediate le reazioni a livello internazionale. "Gli Stati Uniti sostengono il popolo birmano nelle loro aspirazioni alla democrazia, alla libertà, alla pace e allo sviluppo", ha quindi aggiunto il segretario di Stato americano. Il ministro degli Esteri australiano, Marise Payne, ha rilasciato una dichiarazione analoga, chiedendo anche ai militari di rispettare lo stato di diritto e di rilasciare i leader detenuti.

Usa, Arnold Schwarzenegger contro Donald Trump: "Il peggiore della storia, Proud Boys come i nazisti" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.