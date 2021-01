Russia, rilasciata dalla polizia moglie di Navalny. Nuova manifestazione annunciata per martedì

31 gennaio 2021 a

a

a

E' stata rilasciata la moglie dell’attivista russo in carcere, Aleksej Navalnyj Julia Navalnayja. Era stata fermata oggi, domenica 31 gennaio, a Mosca. Lo ha confermato la sua legale Svetlana Davjdova all’agenzia di stampa "Ria Novosti" chiarendo che la polizia ha compilato nei riguardi di Navalnayja un verbale per un reato amministrativo sulla "partecipazione a una protesta non autorizzata che ha implicato disturbi per passanti e trasporti".

Russia, scoppia la rivolta: migliaia in piazza per Navalny in decine di città con 2500 persone arrestate

Il verbale sarà esaminato domani da un tribunale di Mosca. "Dopo aver redatto il verbale, è stata rilasciata dalla sede del dipartimento di polizia", ha detto l’avvocato.

Intanto i collaboratori dell’oppositore russo Alexei Navalny hanno indetto una nuova manifestazione per martedì 2 febbraio a Mosca, alle ore 10 davanti al tribunale Simonovsky, quando l’attivista dovrà affrontare un’udienza che potrebbe costargli anni di prigione.

"Le brutali repressioni e le migliaia di arresti di manifestanti pacifici anche questo fine settimana a Mosca non possono che continuare a suscitare emozioni e sentimenti di ferma condanna", riferiscono fonti della Farnesina rispetto alle manifestazioni di oggi in Russia a sostegno dell’attivista Aleksej Navalnyj. "Chiediamo il rilascio di coloro che sono stati arrestati soltanto per avere fatto sentire pacificamente la propria voce e manifestato le proprie idee senza violenza", aggiungono. Gli Usa avevano subito stigmatizzato gli arresti di oggi provocando l'irritazione della Russia che grida all'ingerenza, e una condanna è arrivata anche dall'Europa.

Oltre mille arresti tra i sostenitori di Navalny: proteste in 35 città

L’Unione europea esprime la propria "deplorazione" per l’uso sproporzionato della forza contro i manifestanti in Russia che chiedono la liberazione dell’attivista Aleksej Navalnyj. "Deploro anche oggi le carcerazioni diffuse e l’uso sproporzionato della forza contro manifestanti e giornalisti in

Russia. Le persone devono poter esercitare il loro diritto di manifestare senza timore di repressione. La Russia deve rispettare i suoi impegni internazionali", ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell.

Russia, arrestata la moglie di Navalny. Oltre 2 mila persone in carcere per le proteste, anche noto rapper. La condanna Usa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.