Russia, arrestata la moglie di Navalny. Oltre 2 mila persone in carcere per le proteste, anche noto rapper. La condanna Usa

31 gennaio 2021 a

a

a

Proteste, scontri e arresti. E arriva anche la condanna degli Usa per quanto sta accadendo in questa giornata in Russia dove monta la protesta a sostegno di Navalny. Arriva la notizia che Julia Navalnayja, la moglie dell’attivista dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj, è stata anche lei arrestata durante le proteste di oggi, domenica 31 gennaio, a Mosca a sostegno della liberazione del marito.

Oppositore di Putin in ospedale, i medici russi: "Nessuna traccia di veleno"

Lo riferisce l’agenzia di stampa "Sputnik". Continua a salire di ora in ora il numero delle persone arrestate in Russia nelle proteste in decine di tutto il Paese a sostegno di Alexei Navalny. Secondo l’ultimo calcolo della ong Ovd Info, sono state finora fermate 2.119 persone, 469 delle quali nella sola Mosca. Un bilancio davvero impressionante che ha provocato la rezione degli Stati Uniti, immediata e moto perentoria.

La condanna Usa per quanto sta accadendo è arrivata vvia social. Su Twitter il segretario di Stato Usa Antony Blinken, è intervenuto con una dichiarazione mentre in Russia era in corso la massiccia ondata di arresti dei manifestanti scesi in piazza per chiedere la scarcerazione di Navalny.

"Gli Stati Uniti condannano l’uso persistente di metodi brutali contro manifestanti pacifici e giornalisti da parte delle autorità russe per la seconda settimana consecutiva. Rinnoviamo il nostro appello alla Russia affinché rilasci le persone arrestate per aver esercitato i propri diritti, tra cui Alexei Navalny", ha scritto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in maniera molto diretta.

Russia, scoppia la rivolta: migliaia in piazza per Navalny in decine di città con 2500 persone arrestate

A San Pietroburgo sono stati particolarmente violenti gli scontri che si sono registrati tra i manifestanti pro Navalny e la polizia. Il noto rapper Oxxxymiron (Miron Fedorov) è stato arrestato, riporta l’agenzia russa Interfax. Si stima che nella città, la seconda più grande della Russia, hanno preso parte alle proteste circa 2 mila persone. Una protesta massiccia con i manifestanti che sfidano il freddo e non solo.

Oltre mille arresti tra i sostenitori di Navalny: proteste in 35 città

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.