Inghilterra, morto l'alano Freddy. Era il cane più alto al mondo

30 gennaio 2021 a

a

a

“Freddy è stato un gigante così gentile ed è stato sempre un piacere vederlo balzare verso di noi. Misurare questa montagna di cane è stata un’esperienza indimenticabile, anche se impegnativa” sono le parole del caporedattore del Guinness World Records. “Posso ancora a malapena credere che fosse il più piccolo della cucciolata. Freddy ha portato un sorriso in faccia a tutti e mancherà al Guinness dei primati. Sono solo contento che abbiamo avuto la possibilità di celebrare la sua immensità da record nei libri e condividere la sua storia con milioni di persone in tutto il mondo”.

Nato nel maggio del 2012, Freddy sembrava a tutti gli effetti un Alano come tutti gli altri. Certo non si tratta di cagnolini, ma niente faceva pensare a un futuro da gigante. Anzi, durante i primi mesi di vita faceva addirittura fatica a nutrirsi, quindi tutti pensavano che avrebbe avuto problemi nello sviluppo. Ma, come spesso capita, non tutto è chiaro fin dall'inizio.

Secondo quanto raccontato dalla sua padrona, era un cane estremamente docile, affettuoso e di compagnia. Un carattere invidiabile certo, ma anche frutto di una buona educazione e di tanto tanto amore. Claire infatti era solita addestrare e ricompensare Freddy e sua sorella Fleur con del cibo sano e salutare. La donna spendeva circa 600 euro al mese solo di alimentazione per cani. E' quanto emerge dai servizi della stampa inglese che si è interessata più volte al cane gigante che era anche uno dei cani più longevi al mondo per quella razza avendo superato gli 8 anni di vita che è considerata l'età limite per gli alani. Nel giugno scorso Freddy era stato protagonista di numerosi servizi in tutto il pianeta per festeggiare il suo ottavo compleanno. Sembrava in salute ma nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate e il gigante si è spento.

Cura speciale per il cane di Selvaggia Lucarelli. Guarito grazie al Viagra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.