Trump, Palm Beach non vuole che prenda la residenza nella villa di Mar-a-Lago

Non c'è pace per Donald Trump. Dopo aver perso le elezioni ed essere stato scaricato anche da gran parte del partito repubblicano, l'ex presidente non ha ricevuto l'accoglienza sperata dalla città di Palm Beach, in Florida, dove ha sede la sua mega villa di Mar-a-Lago.

L’uso della struttura come residenza permanente dell’ex presidente è in fase di revisione legale da parte della città di Palm Beach e l’accordo, stipulato con la città quando il tycoon ha trasformato la residenza privata in un club, "potrebbe essere discusso durante la prossima riunione del consiglio comunale", ha detto l’amministratore della città alla Cnn. Molti residenti si sono lamentati del fatto che Trump abbia violato l’accordo. "La questione è in corso di revisione legale da parte del nostro avvocato, John Randolph", ha detto alla Cnn il manager della città di Palm Beach, Krik Blouin, aggiungendo che "il signor Randolph sta analizzano se l’ex presidente Trump può vivere a Mar-a-Lago".

La storia Trump ha acquistato l’ex tenuta di Marjorie Merriweather Post nel 1985 e successivamente l’ha trasformata in un club nel 1993. Per farlo ha dovuto accettare alcune limitazioni, ad esempio, non potevano esserci più di 500 membri, c’erano regole in materia di parcheggio e traffico, e i membri del club non potevano trascorrere più di sette giorni consecutivi a Mar-a-Lago, o non più di tre settimane totali in un anno. Tuttavia, Trump ha superato quel numero, rimanendovi molto più spesso mentre era presidente. E ora è tornato nella residenza saltando l’inaugurazione del presidente Joe Biden. Alcuni residenti, sempre secondo la Cnn, non sono intenzionati a supportare la volontà di Trump di usare la residenza come sua abitazione. L’ex moglie Ivana all'epoca aveva preteso mobili antichi, rubinetti da 25mila dollari l'uno, marmi di Carrara. In tutto si parla di 128 camere da letto, cinque campi da tennis, tre rifugi antiatomici, 33 bagni e 12 camini.

