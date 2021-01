Germania, attacco con coltello a Francoforte: diversi feriti. Aggressore arrestato

26 gennaio 2021 a

Attacco con coltello a Francoforte sul Meno, in Germania, nel quartiere della stazione. Un uomo ha ferito diverse persone. Lo riferisce su Twitter la polizia di Francoforte: l'aggressore è stato arrestato e sono in corso degli accertamenti per fare luce su quanto è avvenuto e sulle cause del gesto.

"Non c'è più alcun pericolo", scrive la polizia sul profilo social. Secondo i media locali i feriti sarebbero almeno tre, uno in gravi condizioni. Si indaga, come detto, sul movente. La stampa tedesca parla di un uomo che ha agito sotto l'effetto di droghe. Sembra esclusa, per ora, la pista politica.

