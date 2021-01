Usa, Biden: "Trump, il processo per impeachment va fatto". Udienza l'8 febbraio

26 gennaio 2021 a

Il neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden interviene sulle accuse a Donald Trump. Per l'inquilino della Casa Bianca il processo "va fatto". Lo ha detto alla Cnn commentando per la prima volta il giudizio verso il suo predecessore.Biden ha riconosciuto che l'impeachment potrebbe provocare effetti sull'attuazione della sua agenda legislativa e sulla conferma al Senato dei suoi candidati al governo, ma avrebbe "effetto peggiore se non si facesse". Intanto,la Camera ha trasmesso al Senato l'articolo per l'impeachment di Trump.Dibattimento partirà, come era stato annunciato nei giorni scorsi l'8 febbraio. L'accusa per Donald Trump è istigazione all'insurrezione per ciò che è avvenuto prima dell'assalto a Capitol Hill.

