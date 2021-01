Cina, strage nella miniera d'oro: dieci morti. In undici si sono salvati. Si cerca ancora un operaio

25 gennaio 2021 a

Dieci lavoratori cinesi sono morti a causa del crollo nella miniera d'oro della provincia orientale dello Shandong. Nella giornata di domenica 24 gennaio, undici minatori sono stati estratti vivi. Nei giorni scorsi era stata ufficializzata una prima vittima, ma oggi 25 gennaio le autorità hanno confermato che altre nove persone hanno perso la vita. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare di individuare il 22esimo operaio che purtroppo ancora non è stato ritrovato. L'incidente era avvenuto il 10 gennaio. Chen Fei, sindaco della città di Yantai, nei pressi della quale si trova la miniera, ha spiegato che fino a quando il minatore mancante non sarà trovato, il lavoro di ricerca non verrà interrotto.

