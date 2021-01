Vaccino, Moderna:" Sicuro contro variante inglese e sudafricana del Covid"

25 gennaio 2021 a

a

a

Il vaccino Moderna è sicuro anche contro le varianti inglese e sudafricana del Covid. È quanto riferisce la stessa azienda in una nota, in cui sottolinea che il proprio vaccino presenta un’azione "neutralizzante" anche nel caso delle due varianti. Moderna ha annunciato i risultati di studi di neutralizzazione in vitro su sieri di individui che hanno già ricevuto il vaccino Moderna. Il regime a due dosi del Covid-19 Vaccine di Moderna a 100 µg, spiega la società, è attualmente previsto come protettivo contro i ceppi emergenti rilevati fino ad oggi. Tuttavia, per maggiore precauzione, Moderna ha lanciato un programma per aumentare l’immunità alle varianti emergenti: l’azienda testerà un’ulteriore dose di richiamo del suo vaccino per studiare la capacità di aumentare ulteriormente i titoli neutralizzanti contro i ceppi emergenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.