Vaccino anti Covid, la Francia rinuncia. L'Istituto Pasteur abbandona il progetto: risultati poco efficaci

In Francia l'Istituto Pasteur rinuncia il progetto per lo sviluppo di un vaccino anti Covid. Si tratta del più importante ente francese per la ricerca e dopo i risultati non soddisfacenti dei primi test clinici, ha annunciato che interrompe il progetto in collaborazione con l'azienda farmaceutica americana Merck. Secondo l'istituto le risposte immunitarie sono state inferiori a quelle osservate nelle persone che sono guarite in maniera naturale, ma anche rispetto a quelle innescate dai vaccini già autorizzati contro il Covid 19. Il Pasteur precisa che continuerà a sviluppare altri vaccini candidati che sono nella fase pre clinica.

