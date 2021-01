Covid, Ue: Italia tra i paesi con zone rosso scuro. Scoraggiati viaggi non essenziali

25 gennaio 2021 a

L'Unione Europea dichiara alcune zone dell'Italia zone rosso scuro la nuova colorazione per le aree europee ad alto rischio Covid. Lo ha detto il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, anticipando i risultati di una simulazione della nuova mappa del contagio in Ue realizzata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Dieci-venti Paesi Ue presentano zone ad alto rischio, tra questi ci sono ampie zone del Portogallo e della Spagna e alcuni territori in Italia, Francia, Germania e Paesi scandinavi. Per chi viene dalle zone rosso scuro, gli stati devono prevedere un test prima della partenza e una quarantena all'arrivo. Lo hanno rivelato i commissari Ue per la Giustizia, Didier Reynders, e per gli Affari Interni, Ylva Johansson, in una conferenza stampa durante la quale sono state illustrate le misure Ue per gli spostamenti all'interno e all'esterno dell'Unione Europea. La Commissione Ue ha inoltre proposto che tutti i viaggi non essenziali siano "fortemente scoraggiati"

