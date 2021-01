Stati Uniti, il presidente Biden firma decreto per favorire il Made in Usa

25 gennaio 2021 a

Il governo federale degli Stati Uniti deve acquistare dai produttori del Paese. Ne è convinto il neo presidente Joe Biden che nella giornata di oggi, lunedì 25 gennaio, firmerà un ordine esecutivo che mira proprio a spingere il governo federale a puntare sul Made in Usa. L'obiettivo è far sì che i seicento miliardi che la macchina federale spende per gli approvvigionamenti, diano una spunta alle fabbriche del Paese. La notizia è stata diffusa da fonti vicine all'amministrazione Biden, spiegando che il presidente istituirà un nuovo incarico all'ufficio della Casa Bianca per la gestione e per il budget, per monitorare l'iniziativa.

