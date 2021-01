Usa, cinque morti in una sparatoria a Indianapolis. Tra le vittime anche una donna incinta

25 gennaio 2021 a

Cinque morti a Indianapolis, negli Stati Uniti, dopo una sparatoria. Tra le vittime anche una donna incinta.

La polizia era stata allertata ieri all’alba, per indagare su un giovane trovato con ferite da arma da fuoco nel lato nord-est della città. Durante le indagini, gli agenti hanno ricevuto delle informazioni che li hanno condotti in una casa vicina, dove hanno trovato i cinque adulti morti. Una delle vittime era una donna incinta che è stata portata in un ospedale della zona, dove sia lei che il bambino non ancora nato sono morti, nonostante gli sforzi del personale medico. Il primo giovane trovato con ferite d’arma da fuoco dovrebbe sopravvivere e la polizia crede che sia stato ferito nella sparatoria che ha lasciato gli altri cinque morti.

