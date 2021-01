Brasile, precipita aereo: morti quattro calciatori e il presidente del Palmas

24 gennaio 2021 a

Incidente aereo in Brasile nel quale hanno perso la vita il presidente del Palmas (club di serie D brasiliana) e 4 giocatori. L’aereo che li trasportava è precipitato in una boscaglia a 60 km di distanza dall’aeroporto di Palmas da cui era decollato. Nell’incidente ha perso la vita anche il pilota dell’aereo, identificato come «comandante Wagner». I calciatori stavano viaggiando verso Goiania, per il match di Green Cup contro il Vila Nova in programma domani alle 16, a cui però non avrebbero potuto prendere parte. Erano infatti divisi dal resto del gruppo squadra perché tre di loro erano risultati positivi al Coronavirus. Il resto viaggiava su questo volo perché la federazione brasiliana, riferiscono i media locali, non sarebbe riuscita a garantire un numero di biglietti adeguato per tutta la rosa.

