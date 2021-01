Usa, bomba esplode in una chiesa di Los Angeles. Indaga l'Fbi

24 gennaio 2021 a

Una bomba è esplosa in una chiesa a Los Angeles. Fbi e autorità locali stanno cercando di fare luce sull'esplosione di un ordigno rudimentale avvenuta nel luogo di culto situato nel sobborgo di El Monte. Non ci sono feriti ma l'edificio della First Works Baptist è rimasto danneggiato.

La chiesa - secondo quanto riporta AdnKronos - era stata oggetto di polemiche per gli scontri con la comunità Lgbt e altre minoranze. L'edificio è stato vandalizzato all'interno prima dell'esplosione che ha infranto tutte le vetrate. Il pastore della chiesa, Bruce Mejia, ha detto di aver ricevuto nelle ultime settimane minacce sui social.

