Covid, i medici francesi: "Non parlare o telefonare sui mezzi pubblici". L'obiettivo è evitare un terzo lockdown

Covid, in Francia i medici hanno diffuso nuove raccomandazioni per ridurre il contagio. "Non parlare o telefonare sui mezzi pubblici", facendo riferimento a bus, metro e altri mezzi di trasporto o "ovunque in pubblico dove non sia possibile il distanziamento sociale", specificano i sanitari dell'Académie nationale de médecine. Le mascherine sono necessarie da maggio in Francia," ma i viaggiatori spesso le allentano o le rimuovono per parlare al telefono", evidenziano i sanitari. Altri esperti stanno intanto sollecitando restrizioni più rigide contro i contagi, in particolare un terzo lockdown. Gli ospedali francesi, infatti, ospitano più pazienti con Covid-19 rispetto a ottobre, quando il presidente Emmanuel Macron aveva imposto un secondo lockdown.

