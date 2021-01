Meghan Markle, il papà Thomas prepara un documentario shock: "Dove è finita la mia bambina?"

23 gennaio 2021 a

Non è un momento facile per Meghan Markle, moglie del principe Harry. Non bastava la sorellastra Samantha che promette di raccontare tutta la sua verità in un libro. Ora è rispuntato fuori anche il padre Thomas, con il quale la principessa ha interrotto i rapporti nel 2018, che sta preparando un documentario sulla figlia. E' quanto su legge in un servizio di Vanity Fair ripreso da Dagospia (clicca qui). Il padre della duchessa di Sussex rivela: "Il filmato racconterà la mia vita con Meghan, i suoi giorni di scuola, quelli college, l’inizio della sua carriera. Siamo stati felici insieme, anche ai tempi del suo primo matrimonio (quello celebrato in Jamaica con il produttore Trevor Engelson). Poi, però inizia una nuova storia. Cosa è successo alla mia bambina?". Il docu-film conterrà filmati inediti di Meghan. C'era stato già un primo documentario lo scorso anno andato in onda con Channel 5. Ma quello in preparazione, a detta di Thomas Markle, "sarà molto più completo".

