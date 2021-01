Hong Kong, Covid: migliaia di cittadini in lockdown per due giorni. Test a tappeto

23 gennaio 2021 a

Migliaia di cittadini di Hong Kong chiusi in casa per due giorni per un lockdown che interessa una grande fetta della città. L'ordine, secondo quanto riferisce Ansa, arriva dalle autorità che hanno ordinato ai residenti di un uscire. Sono dunque partite le operazioni per testare tutti i residenti di un quartiere densamente popolato colpito da un'ondata di infezioni. L'ordine è stato emesso durante la notte e copre più blocchi abitativi nel quartiere di Jordan a Kowloon.

"Le persone soggette a test obbligatori sono tenute a rimanere nei loro locali fino a quando tutti nell'area non siano stati testati e i risultati siano stati accertati", ha detto il governo in una nota aggiungendo che prevede di completare i test in 48 ore.

