Messico, ancora record di morti: più di 1.800 in 24 ore. E' il quarto Paese al mondo per numero di vittime

Il Messico continua a essere una delle nazioni più colpite al mondo dalla pandemia da Covid 19. Nuovo record di morti e di contagi nel Paese meridionale del Nord America. Nelle ultime 24 ore i decessi ufficiali sono stati 1.803. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale dunque a 146.174. I casi invece sono più di un milione e 700mila. Mentre nella graduatoria dei positivi il Paese è tredicesimo, in quella delle vittime è quarto. Non è però escluso che il primo dato sia condizionato da un numero di tamponi non sufficiente. Più decessi soltanto negli Stati Uniti (412mila), in Brasile (214mila) e in India (153mila). (Dati della Johns Hopkins University, 22 gennaio ore 21.30).

