Covid, tampone obbligatorio per entrare in Francia a partire da domenica

A partire dalla mezzanotte di domenica, 24 gennaio, per entrare in Francia occorrerà avere prima della partenza, il certificato di un tampone molecolare effettuato 72 ore prima che accerti la negatività al virus. E' stato l'Eliseo a comunicare che il tampone sarà obbligatorio per tutti i viaggi considerati non essenziali. Dall'obbligo sono esentati i lavoratori transfrontalieri e quelli del trasporto via terra. La Francia sta vivendo una situazione particolarmente difficile, come del resto tutta l'Europa. Secondo i dati più recenti della Johns Hopkins University i casi sono 3 milioni e 46mila (sesto Paese nel mondo), mentre i decessi ufficiali a causa del virus 72.130 (settimo Paese nel mondo).

