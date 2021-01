Senza mascherina in aereo: multa da 25mila euro a testa a due passeggeri

22 gennaio 2021 a

Covid, in aereo senza mascherina: multa da 25 mila euro per due no mask in Germania. I due passeggeri di un aereo in volo tra la Repubblica Dominicana e Francoforte si sono rifiutati di usare le mascherine e osservare le norme di igiene vigenti a bordo. Il pilota ha avvertito la polizia federale tedesca prima dello sbarco e all’arrivo i due sono stati accolti dagli agenti che hanno avviato il procedimento a loro carico. Prima di poter proseguire il loro viaggio in direzione di Mosca i passeggeri multati hanno dovuto lasciare un deposito di 500 euro aggiuntivi a titolo di garanzia. "La multa è risultata particolarmente elevata perché il caso è stato trattato come una violazione della legge di sicurezza aerea e non come una violazione della legge federale che tutela la sicurezza sanitaria", spiega un portavoce della polizia.

