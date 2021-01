Covid, Boris Johnson: "Variante inglese è più mortale". Il premier commenta i primi studi sul virus

22 gennaio 2021 a

Covid, secondo il premier Boris Johnson "la variante inglese è più mortale". Non solo: il contagio si diffonderebbe più rapidamente e in maniera più aggressiva. I dati commentati dal premier britannico, come riporta la Bbc, sono stati valutati dagli scienziati del New and emerging respiratory virus threats advisory group, che ha informato il governo. Tuttavia, riporta la Bbc, tutte le prove rimangono in una fase preliminare. Gli studi hanno già dimostrato che può diffondersi più facilmente rispetto ad altre versioni del virus. La nuova variante è stata rilevata per la prima volta nel Kent a settembre. Da allora è diventata la versione dominante del virus in Inghilterra e Irlanda del Nord.

