Covid, variante brasiliana: primo caso registrato in Germania

Covid, primo caso di variante brasiliana registrato in Germania. Il virus è stato riscontrato in un passeggero atterrato a Francoforte. Ad annunciarlo il ministro degli Affari sociali dell’Assia, Kai Klose. Il paziente risultato positivo è arrivato in Germania dal Brasile. In Germania sono già emersi in precedenza casi legati alle due varianti nuove del virus, quella britannica e quella sudafricana. In Italia, invece, secondo quanto reso noto dal ministero, non risultano ancora casi riconducibili a questa variante del virus che avrebbe tratto origine dalla regione dell'Amazzonia, dove si sta diffondendo in maniera esponenziale, mandando in crisi il sistema sanitairo locale.

