Arnold Schwarzenegger si vaccina contro il Covid. Appello su Instagram: "Seguite mio esempio" | Video

Arnold Schwarzenegger si è vaccinato contro il Covid. L'attore è tornato sui social per dispensare un utile consiglio legato alla pandemia. Nella giornata del 21 gennaio ha ricevuto la dose del siero ed ha postato il video della somministrazione, avvenuta in un centro drive in, su Instagram.

Nel filmato si vede Schwarzenegger, all'interno di un fuoristrada seduto sul sedile del passeggero, porgere il braccio per l'iniezione "Oggi è stato un bel giorno. Non sono mai stato più felice di aspettare in fila. Se sei idoneo, unisciti a me e iscriviti per ottenere il tuo vaccino. Vieni con me se vuoi vivere", ha scritto sul social.

