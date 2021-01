Covid, Gran Bretagna: super multe per le feste in casa, 800 sterline a chi sgarra

21 gennaio 2021 a

Covid, situazione pesantissima in Gran Bretagna e il governo di Londra annuncia super multe di 800 sterline (oltre 900 euro) per chi partecipa a feste in case private in Inghilterra in violazione del lockdown.

"La settimana prossima entreranno in vigore multe da 800 sterline per chi partecipa a party in casa, che verranno raddoppiate ad ogni recidiva fino ad un massimo di 6400 sterline", ha annunciato il ministro dell’Interno Priti Patel in una conferenza stampa a Downing street. "Le multe verranno inflitte a quanti parteciperanno a raduni illegali di oltre 15 persone", ha aggiunto. Fino ad oggi ogni prima violazione del lockdown veniva multata fino a 200 sterline in Inghilterra, e fino a 60 in Scozia, Irlanda del Nord e Galles.

In caso di recidiva, la sanzione può salire fino a 6400 sterline in Inghilterra, 960 in Scozia e 120 in Galles. Chi non paga rischia di finire in tribunale, dove l’ammontare può essere aumentato senza limiti. In alcuni casi vi sono state persone costrette a pagare 10mila sterline per aver organizzato feste in casa in Inghilterra.

