Terremoto, forte scossa di magnitudo 7 tra Filippine e Indonesia ma nessuna allerta tsunami

Tanta paura per una violentissima scossa di terremoto nel Pacifico. L'epicentro del sisma, di magnitudo 7.0, è stato localizzato tra l'Indonesia e le Filippine. Fortunatamente, l'ipocentro è stato piuttosto profondo e per questo al momento non sono segnalati danni né una eventuale allerta tsunami.

Terremoto in Indonesia, violenta scossa di magnitudo 7,1- Le autorità: "Non ha causato gravi danni"

Il sisma in mare alle 20.23 locali (le 13.23 in Italia), al largo dell'isola indonesiana di Pulau Merampit e ad una notevole profondità (95 chilometri)i. La scossa è stata avvertita fino a oltre 300 chilometri di distanza dall'epicentro. Dalle prime testimonianze dei residenti, in Indonesia come nelle Filippine, la scossa è stata forte e con un'intensità progressiva ma soprattutto lunga, con una durata di almeno un minuto. Non è stata diramata alcuna allerta tsunami da parte delle autorità e alla scossa più forte sono seguite diverse repliche di magnitudo compresa tra 3 e 3.5.

