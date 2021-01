Francia Covid, sospetto nuova variante dopo impennata di contagi

21 gennaio 2021 a

Impennata di contagi in alcune zone della Francia e c'è il sospetto di una nuova variante. In alcune aree è stato osservata una "versione" del virus più contagiosa. Nell'ospedale di Compiègne, a Nord di Parigi, sono stati 160 i pazienti contagiati. Ma la cosiddetta variante inglese, subito sospettata, è stata esclusa dalle analisi. Stesso fenomeno è osservato registrato nel Sud-Ovest, nel centro e nell'Est dove in diversi ospedali si registra una media di contagi molto più alta.

La direttrice dell'ospedale di Compiègne, Catherine Latger, ha parlato a radio Europe 1 che "la variante inglese non è stata individuata. Abbiamo chiesto nuove analisi per verificare la presenza di nuove varianti non identificate".

