Londra, autobus trasformati in ambulanze per il trasporto di pazienti Covid

21 gennaio 2021

Autobus trasformati in ambulanze per rendere più semplice il trasporto dei pazienti di Covid 19. Accade a Londra ed è un chiaro segnale della pressione che la pandemia sta esercitando sul sistema sanitario britannico. E' stato il Guardian a riportare la notizia. Già su due mezzi la maggior parte dei sedili è stata rimossa per consentire il trasporto contemporaneo di quattro pazienti. Gli autobus sono della compagnia Go-Ahead e li ha prestati al servizio sanitario per essere utilizzati nella capitale dove nel frattempo è stato riaperto l'ospedale da campo London Nightingale.

