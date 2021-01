Stati Uniti, più morti a causa del Covid che nella Seconda Guerra Mondiale

21 gennaio 2021 a

a

a

Negli Usa il neo presidente Joe Biden tra i primi provvedimenti ha firmato l'obbligo di indossare la mascherina. Del resto negli Stati Uniti l'emergenza Covid 19 è sempre più drammatica. Dal punto di vista statistico i morti causati dal virus hanno superato le vittime della seconda guerra mondiale. Il dato si evince dall'aggiornamento in tempo reale da parte della Johns Hopkins University. Il bilancio dei decessi per Covid negli Stati Uniti ha raggiunto quota 405.630, mentre il numero totale di morti, in combattimento e non, durante la Seconda guerra mondiale è stato di 405.399, secondo il Department of Veterans Affairs. I contagi ufficiali negli Usa dall'inizio della pandemia sono 24 milioni 438.721.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.