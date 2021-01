Iraq, attentato a Baghdad: 7 morti e 25 feriti. Kamikaze si fa esplodere | Video

21 gennaio 2021 a

Attentato a Baghdad. Un kamikaze si è fatto esplodere nella mattina del 21 gennaio nel centro della capitale irachena. Secondo quanto riportata la tv statale dell'Iraq, si sono delle vittime: almeno 7 morti e 25 feriti. L'esplosione si è verificata in una strada affollata nella zona di piazza Tayaran, il bilancio e provvisorio e in continuo aggiornamento. Per il momento l'attacco non è stato rivendicato.

Dopo anni di violenza tra le varie fazioni, gli attacchi kamikaze erano diventati piuttosto rari nella capitale irachena e quello odierno è il primo dal giugno del 2019, nel quale persero la vita numerose persone.

