Usa, la svolta di Biden: firmati i primi 17 decreti. Obbligo di mascherine, ritorno nell'Oms e stop al muro col Messico

21 gennaio 2021 a

a

a

Usa, la svolta di Biden prende avvio poco dopo il giuramento e la cerimonia di proclamazione. Il nuovo presidente ha firmato 17 decreti che segnano un cambio di passo importante rispetto alle scelte volute dal suo predecessore, Donald Trump. Il primo rende obbligatorio l’uso delle mascherine nelle aree di giurisdizione federale: dai palazzi governativi ai mezzi di trasporto che collegano i diversi Stati Usa. E' stato inoltre firmato anche l’atto che riporta gli Stati Uniti tra le fila dei Paesi che aderiscono all’Oms. Sempre sul fronte della lotta all’emergenza sanitaria che ormai ha provocato la morte di oltre 400mila cittadini americani, Biden ha nominato una struttura di coordinamento per armonizzare a livello nazionale gli sforzi della sua amministrazione per una distribuzione il più possibile capillare, veloce ed equa tanto dei vaccini che delle forniture mediche. Stop anche ai nuovi fondi per la costruzione del muro con il Messico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.