Biden, lettera di auguri da Trump per l'Inauguration day: tradizione rispettata. "Molto generoso, parlerò con lui"

Prime parole dirette nei confronti di Donald Trump da parte del suo successore, Joe Biden. "Il presidente ha scritto una lettera molto generosa, ma dal momento che è privata non ne parlerò fino a quando non parlerò con lui", ha detto il nuovo inquilino della Casa Bianca parlando con i giornalisti nello Studio Ovale dove ha firmato i suoi primi ordini esecutivi.

Donald Trump non è andato all’insediamento di Biden, né ha invitato Biden e la first lady alla Casa Bianca, come sarebbe stata tradizione, prima della cerimonia. Ma ha rispettato la tradizione di lasciare una lettera di auguri al suo successore.

Si tratta comunque di un segnale importante dopo una campagna elettorale e un post elezioni decisamente ad alta tensione.

