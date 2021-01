Covid, le autorità di Francia e Germania: "Mascherina di stoffa non offre protezione dalle varianti del virus"

20 gennaio 2021 a

a

a

Covid, la mascherina di stoffa non offre un'adeguata protezione dalle varianti del virus. E' quanto dichiarano le autorità sanitarie di Francia e Germania, che hanno consigliato alla popolazione di indossare unicamente quelle chirurgiche. L'insufficiente protezione dipende dall'elevata contagiosità delle varianti del virus, per cui il filtraggio operato dalle mascherine in tessuto risulterebbe troppo blando. I due Paesi hanno poi stretto le misure anti contagio, introducendo l'obbligo di dispositivi di protezione medici, chirurgici o tipo KN95-FFP2, sui mezzi pubblici, nei negozi e nei supermercati. La Francia, inoltre, ha raddoppiato il distanziamento sociale, portando lo spazio minimo previsto a due metri. "Dobbiamo migliorare le armi che già abbiamo contro il virus", spiegano le autorità di Parigi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.