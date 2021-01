Jill Biden, chi è la prima first lady italo-americana: un'insegnante con l'amore per l'Italia

20 gennaio 2021 a

a

a

Jill Biden è la prima first lady italo americana. Ecco chi è l'insegnante che ha sposato in seconde nozze Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti. Il suo nome di battesimo è Jill Jacobs, americanizzazione di Giacobba, il cognome dei bisnonni arrivati dalla Sicilia. "Anche se Concetta e Gaetano hanno cambiato i loro nomi hanno sempre portato un pezzo di Italia", ha raccontato Jill che, nata in New e trasferitasi da bambina in Pennsylvania, ricorda come ogni domenica si tornava dai nonni per il pranzo tradizionale italiano: spaghetti, polpette, braciole, la casa profumava di origano, basilico, pomodori freschi e aglio, mi ricordo mio nonno che ci dava a tutti il pane italiano tostato e diceva finire a tarallucci e vino, che significa che non importano le differenze, finiamo sempre la cena come una famiglia", ha raccontato. Lei è un'insegnante e non vuole smettere di fare il suo lavoro, anche ora che avrà tutti i riflettori puntati su di sè per i prossimi anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.