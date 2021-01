Esplosione Madrid, tre morti e 8 feriti per una fuga di gas

20 gennaio 2021 a

a

a

Un bilancio pesante. Sono state confermate almeno tre vittime nell’esplosione registrata poco prima delle 15 di oggi mercoledì 20 gennaio 2021, nel centro di Madrid, che ha distrutto un edificio di sei piani nei pressi di una casa di riposo, una chiesa, un hotel e una scuola. I corpi di una donna di 85 anni e di un uomo non ancora identificato sono stati recuperati subito dopo l’esplosione, ha riferito l’emittente spagnola Rtve, citando il ministero dell’Interno e i vigili del fuoco. Il cadavere di una terza persona è stato trovato poco dopo, mentre finora sono otto le persone ferite.

Alla tv, un residente locale ha descritto «una terribile esplosione, con detriti volati in aria». La causa dell’esplosione non è ancora stata confermata ma, parlando sulla scena, il sindaco di Madrid Jose Luis Martinez ha detto che «tutto indica» una fuga di gas. Le immagini trasmesse dalla televisione mostrano la facciata dell’edificio in Calle de Toledo 98, a circa 700 metri da Plaza Mayor, quasi completamente distrutta. Secondo quanto riferito, l’edificio veniva utilizzato per le residenze e gli uffici dei sacerdoti della chiesa vicina. I vigili del fuoco, la polizia e l’ambulanza sono accorsi sul posto con circa due dozzine di veicoli. I media spagnoli hanno riferito che i residenti della zona, inclusa una casa di riposo, sono stati evacuati immediatamente. Il luogo dell’incidente è stato inoltre ampiamente delimitato a causa del rischio di crollo degli edifici circostanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.