Kamala Harris, primo tweet da vice presidente: "Pronta a servire"

Kamala Harris ha giurato insieme al presidente Joe Biden. E' la prima donna a ricoprire l'incarico di vice presidente degli Stati Uniti d'America. A pochi minuti dalla conclusione della cerimonia, è arrivato anche il primo tweet sul profilo ufficiale della vice Biden. Un semplice: "Pronta a servire", che testimonia la serietà con cui la Harris si sta approcciando al nuovo ruolo, in un momento storico in cui gli Usa sono particolarmente divisi a livello interno. Non a caso uno degli impegni presi solennemente da Joe Biden è stato proprio quello di vincere sul "suprematismo bianco" e sul "terrorismo interno".





