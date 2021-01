Usa, la promessa di Biden: "Vinceremo su suprematismo bianco e terrorismo interno"

20 gennaio 2021 a

Joe Biden è stato proclamato ufficialmente presidente degli Stati Uniti d'America. Il successore di Trump ha pronunciato il consueto giuramento e fatto il suo primo discorso da presidente. "Vinceremo sul suprematismo bianco e sul terrorismo interno", ha promesso. "Difenderò la democrazia e l'America" e "sarò il presidente di tutti gli americani, anche di chi non mi ha votato", ha assicurato. Nel suo discorso ha toccato diversi temi, tra cui la "difesa della Costituzione", il ruolo dell'America in questo momento difficile a causa della pandemia, sottolineando come "questo è un momento di pericolo ma anche di possibilità, c’è molto da ricostruire e molto da guadagnare".

