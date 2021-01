Usa, Biden alla moglie su Twitter: "Ti amo Jill" | Video

20 gennaio 2021 a

Joe Biden trova il tempo di mandare un messaggio d'amore alla moglie su Twitter: "Ti amo Jill". Questo il messaggio che compare pochi minuti prima dell'inizio della cerimonia di proclamazione a 47esimo presidente degli Stati Uniti, insiseme ad un video di quattro secondi in cui la coppia si tiene per mano. "Ti amo, Jilly, e non potrei essere più grato di averti con me nel viaggio che ci aspetta", ha scritto in un tweet il successore di Donald Trump. Il video ha raggiunto le 500 mila visite in pochi minuti, mentre sul profilo social di Biden è possibile seguire la diretta della cerimonia di proclamazione.

