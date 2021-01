Esplosione Madrid, forse una fuga di gas. Almeno due morti e feriti nel palazzo del centro distrutto

20 gennaio 2021 a

Esplosione a Madrid nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 20 gennaio. Ci sono almeno due morti e diversi feriti, causa dell'esplosione forse una fuga di gas. I servizi di emergenza di Madrid affermano che squadre di soccorso, vigili del fuoco e polizia stanno lavorando sul posto, in calle de Toledo, dopo l’esplosione che testimoni hanno descritto come "estremamente rumorosa". Video e immagini condivisi sui social hanno mostrato una torre di fumo che s’innalza da un edificio e macerie sparse nella via centrale di Madrid. L’emittente pubblica spagnola TVE ha specificato che l’esplosione è avvenuta in un edificio vicino a una casa di cura.

Forte esplosione nel centro di Madrid: palazzo distrutto | Video

Leire Reparaz, che vive vicino a Puerto de Toledo, un punto di riferimento locale, ha detto all’Associated Press di aver sentito una forte esplosione. "Non sapevamo da dove provenisse il suono. Pensavamo tutti che fosse dalla scuola. Siamo saliti sulle scale fino alla cima del nostro edificio e abbiamo potuto vedere la struttura dell’edificio e molto fumo grigio", ha sottolineato.

