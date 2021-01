Spagna, esplosione a Madrid. Impressionanti filmati del palazzo distrutto | Video

20 gennaio 2021 a

Macerie e distruzione nel centro di Madrid. Una forte esplosione ha semidistrutto un palazzo in Calle de Toledo. Al momento si ignorano le cause della deflagrazione che ha fatto saltare in aria l'edificio di tre piani. Per ora non si ha notizia di feriti o vittime.

L'edificio è vicino a una residenza per anziani e a una scuola. Tutta la zona è stata evacuata e isolata. Numerosi i video che circolano sui social dove si vedono le strade piene di macerie e l'alta colonna di fumo. Come detto sono in corso accertamento le cause dell'esplosione.

