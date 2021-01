Spagna, forte esplosione nel centro di Madrid: palazzo distrutto | Video

20 gennaio 2021 a

Una forte esplosione nel centro di Madrid. Un edificio semidistrutto. Ne dà notizia El Pais che sul sito web pubblica anche un video degli istanti successivi all'esplosione. La deflagrazione ha distrutto quasi completamente i tre piani superiori di un edificio che si trova in via Toledo, all’altezza della Chiesa Virgen de la Paloma e vicino a una casa di riposo. El Pais cita testimoni e spiega che la deflagrazione ha causato un incendio. La polizia sta evacuando molti anziani, ma il direttore della casa di riposo ha spiegato che "nessuno dei nostri ospiti e dei dipendenti è rimasto ferito". Vicino alla struttura si trova una scuola. L’esplosione ha mandato in frantumi le finestre dell’hotel Ganivet e gli ospiti all’interno vengono evacuati.

