Greta Thunberg, tweet al veleno contro Trump: "Sembra un vecchio molto felice"

20 gennaio 2021

Tweet al "veleno" di Greta Thunberg nel giorno dell'addio di Donald Trump. "Sembra un vecchio molto felice proiettato verso un futuro luminoso e meraviglioso. Che bello!", scrive su Twitter l’attivista svedese postando una foto di Donald Trump che sale a bordo dell’elicottero presidenziale per l’ultima volta. Il tweet riprende quanto le aveva scritto il magnate dopo il suo discorso durante il summit sul clima a New York: "Sembra una ragazzina molto felice proiettata verso un futuro splendente e meraviglioso! Che bello". Un duro commento verso il tycoon che aveva "sbeffeggiato" l'ambientalista svedese per il suo impegno sul clima, tema su cui Trump ha sempre mostrato un approccio non proprio "green".





