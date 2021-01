Trump: "Vaccino in nove mesi è un miracolo medico"

20 gennaio 2021 a

a

a

Ultimo giorno da presidente degli Stati Uniti per Donald Trump, che parla di quello che ha sempre definito il "virus cinese". "Abbiamo il Paese e l’economia più grandi del mondo. Siamo stati colpiti duramente dalla pandemia, ma abbiamo fatto qualcosa che è considerato un miracolo medico: abbiamo sviluppato un vaccino in nove mesi", ha dichiarato ai sostenitori ed amici che lo hanno salutato alla Joint Base Andrews, nel Maryland. Riferendosi alla pandemia ha detto anche che è stata "una cosa terribile che hanno usato per colpire il mondo". "Auguro buona fortuna e grande successo alla nuova amministrazione", ha poi concluso prima di lasciare la base con un elicottero.

