Donald Trump, lascia la Casa Bianca: "Quattro anni incredibili, ritorneremo in qualche modo"

Donald Trump ha lasciato la Casa Bianca alle 8 del mattino (le 14 in Italia) accompagnato dalla moglie Melania. Ha raggiunto in elicottero la Joint Base Andrews, nel Maryland, per la cerimonia di saluto ufficiale. "Sono stati quattro anni incredibili", ha detto il presidente uscente che ha parlato di ciò che lascerà: "Abbiamo lasciato il cuore sul campo, abbiamo dato tutto, nessuno può rimproverarci di non aver fatto tutto: lasciamo". Per quanto riguarda la pandemia Covid ha parlato "dell'impresa per arrivare al vaccino". "I numeri della pandemia miglioreranno. Vogliamo dimostrare affetto verso le persone colpite dal virus cinese che hanno usato contro di noi".

"E' stato un privilegio essere il vostro presidente, ci sono le basi affinché il nuovo governo faccia bene. Abbiamo lasciato le basi. Ritorneremo in qualche modo". Ha concluso Trump.

