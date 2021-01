Usa, Joe Biden: è il giorno del giuramento. Dove vedere la diretta in tv

20 gennaio 2021 a

Oggi, 20 gennaio, è il giorno della cerimonia di insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Dopo aver seguito le maratone per la crisi di governo i palinsesti delle tv italiane dunque saranno nuovamente cambiati per seguire il giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Su Rai 1 a partire dalle 17 ci sarà lo Speciale Tg1 "Il giorno di Biden" che sarà condotto da Emma D'Aquino che andrà avanti fino alle 18.40 con collegamenti da Washigton, ospiti e commenti. Alla stessa ora RaiNews24 proporrà uno speciale di tre ore. Rai2 si occuperà di Biden alle 21 a TgPost. Mediaset ha previsto uno speciale su Rete 4 dalle 17 alle 18.55 - "Nasce l'America di Biden" - condotto da Giuseppe Brindisi e tramesso in contemporanea su Tgcom24.

La 7 racconterà la cerimonia di insediamento di Biden in prima serata con lo speciale Atlantide "Good mornig America" condotto da Andrea Purgatori. SkyTg24 proporrà una lunga diretta a partire dalle 17. Parteciperà il direttore Giuseppe De Bellis con vari ospiti in studio e in collegamento.

