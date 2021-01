Usa, Trump grazia ex consigliere Steve Bannon e altre 72 persone

20 gennaio 2021 a

Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia a 73 persone proprio nel giorno, il 20 gennaio, che lascerà la Casa Bianca. Tra le persone graziate c'è anche il suo ex consigliere Steve Bannon. Lo ha comunicato la Casa Bianca. Poco prima di lasciare il suo incarico, "il presidente Donald Trump ha concesso la grazia a 73 persone e ha commutato le condanne di altre 70", ha reso noto la sua amministrazione in una nota.

Bannon sta affrontando un procedimento giudiziario federale che è iniziato ad agosto quando i procuratori di New York lo hanno accusato assieme ad altre tre persone di aver frodato dei donatori per oltre un milione di dollari nell'ambito di una campagna di raccolta fondi per sostenere il muro in Messico che Trump aveva ideato.

