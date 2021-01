A St. Moritz test di massa dopo la scoperta dei contagiati dalla variante del virus

19 gennaio 2021 a

a

a

In Svizzera sono stati avviati i test di massa su residenti e visitatori per la scoperta dei contagi a causa di una delle varianti Covid. Dopo che ospiti e personale di due hotel di lusso sono stati messi in quarantena nella giornata di lunedì 18 gennaio, alle persone è stato chiesto di registrarsi online e sottoporsi ai test gratuiti in una palestra e in un negozio di bevande. I funzionari sanitari sostengono che sono almeno due le dozzine di casi rilevati negli hotel che secondo i media locali sono il Palace e il Kempinski. Quest'ultima struttura ha confermato ufficialmente di essere una delle due coinvolte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.