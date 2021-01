In Germania lockdown prolungato: tutto chiuso fino al 14 febbraio

19 gennaio 2021 a

a

a

In Germania il lockdown è stato prolungato fino al 14 febbraio. La decisione è stata presa dalla cancelliera Angela Merkel insieme ai ministri presidenti dei Laender. I ristoranti, le strutture per il tempo libero e i negozi considerati non indispensabili, dovranno rimanere ancora chiusi. Una ennesima stretta in considerazione della situazione sanitaria. Il tasso di infezione del Paese si è stabilizzato negli ultimi giorni, indicando che le misure esistenti potrebbero essere state efficaci nel ridurre i numeri, ma ci sono timori anche per le varianti del virus. Dall'inizio della pandemia i contagi di Covid 19 in Germania sono stati 2 milioni 66.939. Aumentano anche i decessi che sono arrivati sino a 48.409

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.