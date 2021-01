Negazionista brasiliana alla festa senza mascherina. Contagiata dal Covid, è grave in ospedale. Ora chiede aiuto: "Pregate per me"

19 gennaio 2021 a

Lei era una negazionista del Covid e prendeva in giro chi indossava la mascherina. Lo aveva fatto anche partecipando a una festa, ma è stata contagiata e si è reso necessario il ricovero. E' una influencer brasiliana, Ygona Moura, trasportata d'urgenza all'ospedale di Glòria, a sud di Rio De Janeiro, perché dopo il tampone positivo, le sue condizioni di salute si sono velocemente aggravate.

Ygona poi si è mostrata ai suoi follower dai profili social ed ha ammesso di aver fatto un grave errore sottovalutando il virus da negazionista: "Sono in cattive condizioni. Mi sento male. Mi manca il respiro, pregate per me. Dal nulla ho iniziato a stare subito molto male". Prima del ricovero aveva partecipato alla festa senza indossare la mascherina.

