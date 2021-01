Terremoto di magnitudo 6.4 in Argentina. Numerosi crolli, danni anche alle strade e ai marciapiedi. Non sembrano esserci vittime

19 gennaio 2021 a

a

a

Terremoto in Argentina. Uno sciame sismico ha interessato il Paese sudamericano nella notte. Alle ore 3.46 ora italiana (23.46 ora italiana) la scossa più forte di magnitudo 6.4 con epicentro nella città del nordest di San Juan, 110mila abitanti. Ne sono state registrate diverse e tutte di grado elevato. Sono ancora in corso le verifiche, ma al momento non sembrano esserci vittime o quantomeno i media locali non riportano nemmeno notizie di cittadini feriti.

Il sisma è stato avvertito in gran parte del Paese. Ci sono stati numerosi crolli di edifici. Danni in diversi immobili, nei marciapiedi e nelle strade pubbliche, oltre alla caduta di pali in strada. Molti i video che sono stati condivisi sui social e che testimoniano danni ingenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.